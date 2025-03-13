شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 13-3-2025 فى البحرين عيار 18 بـ26.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 35.250 دينار

-عيار 22 سجل 32.300 دينار

-عيار 21 سجل 30.825 دينار

-عيار 18 سجل 26.425 دينار

-عيار 14 سجل 20.550 دينار

-عيار 12 سجل 17.625 دينار

-الاونصة 1096.050 دينار

-الجنيه الذهب 246.675 دينار

-الأونصة بالدولار 2915.03 دولار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.