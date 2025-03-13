شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «تشب» 34.4% إلى 16.29 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

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• انخفاض في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 865 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 4%.

• انخفاض في حصة الفائض من وعاء التأمين (إيرادات الحج والعمرة) بمقدار 6,376 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 89٪ مقارنة بالعام السابق. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 34.4% إلى 16.29 مليون ريال، مقابل 24.81 مليون ريال في 2023.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية:• ارتفاع في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين للعام الحالي بمبلغ 35,687 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 23% مقارنة بالعام السابق، وارتفاع في مصاريف خدمة التأمين بمبلغ 21,398 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 14% مقارنة بالعام السابق، وارتفاع في المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 1,033 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 7% مقارنة بالعام السابق.• انخفاض في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 865 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 4%.• انخفاض في حصة الفائض من وعاء التأمين (إيرادات الحج والعمرة) بمقدار 6,376 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 89٪ مقارنة بالعام السابق.