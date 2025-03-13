شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أسترا الصناعية» يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وتبلغ حصة السم من التوزيع 3 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، أمس، للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 240 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.وتبلغ حصة السم من التوزيع 3 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة.