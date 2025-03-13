شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«رتال» توقع عقد أعمال بمشروع «رمال بيزنس كورت» بـ166 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني توقيع شركة الإنشاء والتعمير المحدودة (شركة تابعة مملوكة بنسبة 80% لشركة رتال للتطوير العمراني)، أمس، عقداً مع صندوق رمال بارك (شركة زميلة مملوكة بنسبة 33.33% لشركة رتال للتطوير العمراني).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد للقيام بأعمال الهيكل الخرساني لمشروع رمال بيزنس كورت في مدينة الخبر بقيمة تقديرية 166 مليون ريال وذلك دون أي مزايا تفضيلية.
وأضافت أن مدة العقد 12 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية، متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذ المشروع لعام 2025م و2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد للقيام بأعمال الهيكل الخرساني لمشروع رمال بيزنس كورت في مدينة الخبر بقيمة تقديرية 166 مليون ريال وذلك دون أي مزايا تفضيلية.
وأضافت أن مدة العقد 12 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية، متوقعة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذ المشروع لعام 2025م و2026م.