شكرا لقرائتكم خبر عن «أيان» توافق على بيع كامل حصصها في شركتي الأحساء والسلام لـ«دله الصحية» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الموافقة على الصفقة الجوهرية المتعلقة بشركة أيان للاستثمار والتي تتمثل بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركاتها التابعة التالية من خلال صفقة واحدة كالتالي:

أ‌. بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان للتستثمار في شركة الأحساء للخدمات الطبية والتي تمثل 97,41% من رأس مالها لصالح شركة دله للخدمات الصحية.

ب‌. بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان للاستثمار في شركة السلام للخدمات الطبية والتي تمثل 100% من رأس مالها لصالح شركة دله للخدمات الصحية.

وذلك مقابل عوض غير نقدي يتمثل في إصــدار شركة دله للخدمات الصحية أسهم جديدة لصالح شركة أيان للاستثمار والتي ستمثل مـا نسـبته 3.83% مـن رأس مـال شركة دله للخدمات الصحية بعد زيادة رأس مالها، كما قد يكون هناك عوض نقدي مستحق لشركة أيان أو مستحق لشركة دله وفق حالات محددة في اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد أمس الأربعاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:الموافقة على الصفقة الجوهرية المتعلقة بشركة أيان للاستثمار والتي تتمثل بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركاتها التابعة التالية من خلال صفقة واحدة كالتالي:أ‌. بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان للتستثمار في شركة الأحساء للخدمات الطبية والتي تمثل 97,41% من رأس مالها لصالح شركة دله للخدمات الصحية.ب‌. بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان للاستثمار في شركة السلام للخدمات الطبية والتي تمثل 100% من رأس مالها لصالح شركة دله للخدمات الصحية.وذلك مقابل عوض غير نقدي يتمثل في إصــدار شركة دله للخدمات الصحية أسهم جديدة لصالح شركة أيان للاستثمار والتي ستمثل مـا نسـبته 3.83% مـن رأس مـال شركة دله للخدمات الصحية بعد زيادة رأس مالها، كما قد يكون هناك عوض نقدي مستحق لشركة أيان أو مستحق لشركة دله وفق حالات محددة في اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب.