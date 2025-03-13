شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دله الصحية» توافق على زيادة رأس المال إلى 1.01 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبحسب البيان فإن زيادة رأس المال للاستحواذ على (14,611,600) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد في شركة الأحساء، تمثل ما نسبته 97.41% من الأسهم في شركة الأحساء.

ومن ضمن أهداف زيادة رأس المال، الاستحواذ على كامل الأسهم في شركة السلام، والبالغة (20,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد، وذلك من البائع، شركة أيان للاستثمار، مقابل إصدار شركة دله (3,893,603) أسهم عادية بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد، مدفوعة القيمة وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب، بما في ذلك الموافقة على أحكام اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب، والتعديلات المقترحة على المادة (7) من النظام الأساسي لشركة دله المتعلقة بزيادة رأس المال.

وشملت نتائج التصويت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دله للخدمات الصحية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأربعاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (976,811,660) مليون ريال إلى (1,015,747,690) مليار ريال وزيادة عدد أسهمها من (97,681,166) سهم عادي إلى (101,574,769) سهم عادي، والتي تمثل زيادة بنسبة (3.99%) في رأس المال الحالي لشركة دله.وبحسب البيان فإن زيادة رأس المال للاستحواذ على (14,611,600) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد في شركة الأحساء، تمثل ما نسبته 97.41% من الأسهم في شركة الأحساء.ومن ضمن أهداف زيادة رأس المال، الاستحواذ على كامل الأسهم في شركة السلام، والبالغة (20,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد، وذلك من البائع، شركة أيان للاستثمار، مقابل إصدار شركة دله (3,893,603) أسهم عادية بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد، مدفوعة القيمة وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب، بما في ذلك الموافقة على أحكام اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب، والتعديلات المقترحة على المادة (7) من النظام الأساسي لشركة دله المتعلقة بزيادة رأس المال.وشملت نتائج التصويت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.