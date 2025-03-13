الاقتصاد

«توبي»: انتهاء إجراءات ترسية منافسة تطوير البنية التحتية مع وزارة الصحة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«توبي»: انتهاء إجراءات ترسية منافسة تطوير البنية التحتية مع وزارة الصحة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) انتهاء الإجراءات الخاصة بترسية منافسة إنشاء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 2 أكتوبر الماضي، ترسية منافسة إنشاء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات للمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.
ونوهت الشركة بانتظار اعتماد العقد من قبل وزارة الصحة.
وأشارت إلى أنها ستعلن التطورات الجوهرية في حينها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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