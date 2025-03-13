شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: انتهاء إجراءات ترسية منافسة تطوير البنية التحتية مع وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) انتهاء الإجراءات الخاصة بترسية منافسة إنشاء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.

وكانت الشركة قد أعلنت في 2 أكتوبر الماضي، ترسية منافسة إنشاء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات للمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.

ونوهت الشركة بانتظار اعتماد العقد من قبل وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنها ستعلن التطورات الجوهرية في حينها.