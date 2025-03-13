شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «التعاونية» يوافق على شراء أسهم لبرنامج حوافز الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين، أمس، على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 199.862 ألف سهم وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن طريقة تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر بالشركة.
وأضافت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء0.17 %.
ونوهت بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي شركة التعاونية شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وبحسب الشركة، لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن طريقة تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر بالشركة.
وأضافت أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء0.17 %.
ونوهت بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي شركة التعاونية شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وبحسب الشركة، لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.