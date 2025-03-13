شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تشب» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وستقدم التوصية للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم تحديده في وقت لاحق. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، أمس، للجمعية العمومية التي سوف يعلن عن تاريخ انعقادها لاحقا بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن التوصية بعد توزيع أرباح بهدف دعم مستمر للنمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالية.وستقدم التوصية للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم تحديده في وقت لاحق.