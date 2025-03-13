الاقتصاد

مجلس إدارة «تشب» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «تشب» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، أمس، للجمعية العمومية التي سوف يعلن عن تاريخ انعقادها لاحقا بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، فإن التوصية بعد توزيع أرباح بهدف دعم مستمر للنمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالية.
وستقدم التوصية للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم تحديده في وقت لاحق.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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