شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية»: ترسية مناقصة لصالح شركة تابعة مع «نوبكو» بـ493.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية)، ترسية مناقصة، أمس، لصالح شركة جينات الحياة الطبية، وهي مشروع مشترك بنسبة 50% مع BGI، على 933,782 اختبارًا مخبريا من خلال مناقصة نوبكو NPT0012/24، بقيمة إجمالية تبلغ 493.4 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستخدم هذه الاختبارات ما يقارب من مليون مريض في جميع أنحاء المملكة، وسيتم توزيعها على حوالي 83 مستشفىً حكوميًا وعسكريًا وجامعيًا.
وبحسب الشركة، يهدف هذا المشروع إلى توفير تشخيص دقيق للعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، ودعم تخصصات طبية مختلفة، بما في ذلك الأورام، والجينات، وطب الأطفال، وأمراض النساء، وغيرها، مما يسهم في تحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء المملكة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستخدم هذه الاختبارات ما يقارب من مليون مريض في جميع أنحاء المملكة، وسيتم توزيعها على حوالي 83 مستشفىً حكوميًا وعسكريًا وجامعيًا.
وبحسب الشركة، يهدف هذا المشروع إلى توفير تشخيص دقيق للعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، ودعم تخصصات طبية مختلفة، بما في ذلك الأورام، والجينات، وطب الأطفال، وأمراض النساء، وغيرها، مما يسهم في تحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء المملكة.