شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «ملكية» يوصي بزيادة رأس المال إلى 78 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار، أمس، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال عبر رسملة مبلغ 13 مليون ريال من الأرباح المبقاة، فيما سيمنح سهما واحدا لكل 5 أسهم مملوكة.
وكان رأس المال قبل الزيادة 65 مليون ريال، فيما سيصبح بعد الزيادة 78 مليون ريال، بزيادة 20%.
وبحسب الشركة كان عدد الأسهم قبل الزيادة 6.5 مليون سهم، فيما سيصبح بعد الزيادة 7.8 مليون سهم.
وقالت الشركة: إن الزيادة تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة بما يتناسب مع تطلعات الشركة المستقبلية و تمكينها من تنفيذ خطط النمو وتعظيم العائد للمساهمين.
وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي سيتم تحديدها لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حال وجود كسور أسهم، يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين ليتم بيعها بسعر السوق، ثم يتم توزيع المبلغ بين المساهمين المستحقين بالتناسب حسب نسبة الملكية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
وأوصى مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 16.250 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.5 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال للسهم الواحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.
وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال عبر رسملة مبلغ 13 مليون ريال من الأرباح المبقاة، فيما سيمنح سهما واحدا لكل 5 أسهم مملوكة.
وكان رأس المال قبل الزيادة 65 مليون ريال، فيما سيصبح بعد الزيادة 78 مليون ريال، بزيادة 20%.
وبحسب الشركة كان عدد الأسهم قبل الزيادة 6.5 مليون سهم، فيما سيصبح بعد الزيادة 7.8 مليون سهم.
وقالت الشركة: إن الزيادة تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة بما يتناسب مع تطلعات الشركة المستقبلية و تمكينها من تنفيذ خطط النمو وتعظيم العائد للمساهمين.
وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي سيتم تحديدها لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حال وجود كسور أسهم، يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين ليتم بيعها بسعر السوق، ثم يتم توزيع المبلغ بين المساهمين المستحقين بالتناسب حسب نسبة الملكية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
وأوصى مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 16.250 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.5 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال للسهم الواحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.
وسيكون تاريخ الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.