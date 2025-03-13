شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الأولى» إلى 250.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1) ارتفاع الإيرادات بـ 84.6 مليون ريال والتي جاءت بشكل رئيسي كنتيجة للزيادة في مبيعات الأعلاف والزيادة في مبيعات أصناف الدقيق، إضافةً الى تحسن مزيج تنوع المنتجات والأسعار مع إضافة منتجات جديدة.

2) الاستمرار في النمو والتقدم في فئة منتجات العبوات الصغيرة ذات هوامش ربحية أعلى.

3) التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات.

4) التطوير في إدارة النقد وذلك بتحقيق إيرادات إضافية من خلال الفوائد التمويلية وودائع المرابحة المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ71.595 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 55.5 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.29 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.9%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-09 الموافق 2025-04-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-24 الموافق 2025-04-22. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الأولى في عام 2024 بنسبة 13.9% إلى 250.9 مليون ريال، مقابل 220.2 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:1) ارتفاع الإيرادات بـ 84.6 مليون ريال والتي جاءت بشكل رئيسي كنتيجة للزيادة في مبيعات الأعلاف والزيادة في مبيعات أصناف الدقيق، إضافةً الى تحسن مزيج تنوع المنتجات والأسعار مع إضافة منتجات جديدة.2) الاستمرار في النمو والتقدم في فئة منتجات العبوات الصغيرة ذات هوامش ربحية أعلى.3) التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات.4) التطوير في إدارة النقد وذلك بتحقيق إيرادات إضافية من خلال الفوائد التمويلية وودائع المرابحة المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية.وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ71.595 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 55.5 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.29 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.9%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-09 الموافق 2025-04-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-24 الموافق 2025-04-22.