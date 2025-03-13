شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الخدمات الأرضية» إلى 327 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لزيادة صافي الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 224.9 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.

وبالرغم من الزيادة في الإيرادات بمقدار 224.9 مليون ريال ما نسبته 9.2% إلا أن تكلفة الإيرادات ارتفعت بأقل من 1% مما انعكس إيجابا على إجمالي الربح بمقدار 211.9 مليون ريال ما نسبته 51.8% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية والترشيد في المصاريف.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت الإيرادات الأخرى للشركة بمقدار 9.2 مليون ريال ما نسبته 17.7%، كما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 16.9 مليون ريال ما نسبته 54.2% ومحمل الزكاة بمقدار 8.9 مليون ريال ما نسبته 14.9%.

وارتفعت تكلفة المصاريف الإدارية بمقدار 59.4 مليون ريال، وارتفعت خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمقدار 71.4 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية) في عام 2024 بنسبة 54.6% إلى 327 مليون ريال، مقابل 211.5 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي لزيادة صافي الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 224.9 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.وبالرغم من الزيادة في الإيرادات بمقدار 224.9 مليون ريال ما نسبته 9.2% إلا أن تكلفة الإيرادات ارتفعت بأقل من 1% مما انعكس إيجابا على إجمالي الربح بمقدار 211.9 مليون ريال ما نسبته 51.8% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية والترشيد في المصاريف.إضافة إلى ذلك، ارتفعت الإيرادات الأخرى للشركة بمقدار 9.2 مليون ريال ما نسبته 17.7%، كما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 16.9 مليون ريال ما نسبته 54.2% ومحمل الزكاة بمقدار 8.9 مليون ريال ما نسبته 14.9%.وارتفعت تكلفة المصاريف الإدارية بمقدار 59.4 مليون ريال، وارتفعت خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى بمقدار 71.4 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.