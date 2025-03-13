شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات الطاقة المستدامة بقطاع البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

تعمل الشركة القابضة للبتروكيماويات على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة في قطاع البتروكيماويات، والتي ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.

وتتضمن أبرز المشروعات، التي تدخل في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة الأتى..

1- مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية.

2- ومشروع إنتاج وقود الطائرات الحيوي SAF، الذي يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية في هذا المجال، حيث من المخطط إنتاج 120 ألف طن في المرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 240 ألف طن في المرحلة الثانية.

3-تم اعداد استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وقود الطائرات الحيوي المستدام، في ظل توافر المقومات الداعمة لذلك

4-مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي الجاري تنفيذه.

5- القطاع الخاص يشارك باستثماراته في المشروعات الجديدة، مثل مشروعي "الصودا أش" و"السيليكون".