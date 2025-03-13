شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 13-3-2025 فى قطر عيار 18 بـ312.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس في قطر حيث يعد سعر الذهب فى قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين..

أسعار الذهب اليوم في قطر

-عيار 24 سجل 341.00 ريال

-عيار 22 سجل 312.50 ريال

-عيار 21 سجل 298.50 ريال

-عيار 18 سجل 255.75 ريال

-عيار 14 سجل 199.00 ريال

-عيار 12 سجل 170.50 ريال

-الاونصة 10607.25 ريال

-الجنيه الذهب 2387.25 ريال

-الأونصة بالدولار 2915.74 دولار

يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي قد تقدم رؤية حول القرار القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. حيث من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 مارس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.



وقد أشار أعضاء البنك الاحتياطى الفيدرالى مؤخراً إلى أن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب أمر غير مرجح، وأشاروا إلى ضرورة توخي الحذر إزاء مخاطر التضخم خاصة فى ظل سياسات التعريفات الجمركية الأخيرة من الرئيس الأمريكى.



التوقعات تشير أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه القادم، وهو الأمر الذى مع الوقت سيعمل على التأثير السلبى على الذهب، لأن الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذى لا يقدم عائد لحائزيه، مقارنة مع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.