غرفة ينبع تنظم ورشة عمل تعريفية حول منتج تمويل رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

نظمت غرفة ينبع بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، أمس ورشة عمل تعريفية عن بعد عبر الاتصال المرئي حول “منتج تمويل رواد ورائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة”.

وهدفت الورشة إلى تعريف الأفراد الراغبين في تأسيس مشاريعهم التجارية الخاصة بمنتج الدعم من خلال تمويل الأصول والتكاليف التشغيلية للمشاريع الجديدة.

كما تم خلال الورشة إيضاح شروط ومتطلبات التقديم والرد على استفسارات المشاركين بتوضيح رحلة رائد الأعمال عند التقديم، والتي تبدأ بتقديم الطلب، ثم فحص الأهلية، يليه معالجة الطلب من قِبل البنك، وصولاً إلى مرحلة الصرف بعد استيفاء جميع المتطلبات.

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