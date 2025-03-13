هل يتراجع سعر الدولار اليوم الخميس فى مصر خلال التعاملات الصباحية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس فى مستهل التعاملات ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس فى مستهل التعاملات بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

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