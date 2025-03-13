شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الوطنية تقفز إلى 44 مليار دولار بنهاية 2024 مدفوعة بالسلع تامة الصنع والان مع تفاصيل الخبر

حقق صافي صادرات مصر الوطنية ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضى 2024، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي صادرات مصر الوطنية ليصل إلى 44 مليار و846 مليون دولار خلال العام الماضى 2024، بينما كانت نحو 42 مليار و553 مليون دولار خلال العام المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت مليارى و293 مليون دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن السلع تامة الصنع جاءت في صدارة قائمة السلع الوطنية الأعلى تصديرا خلال عام 2024، وبلغت قيمة صادراتها نحو 23 مليار و890 مليون دولار، مقابل 21 مليار و674 مليون دولار بنهاية العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها ملياري و216 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات السلع نصف المصنعة والتى بلغت قيمتها نحو 10 مليارات و136 مليون دولار بنهاية عام 2024، مقابل 8 مليارات و449 مليون دولار فى العام السابق له 2023، بزيادة بلغت مليار و686 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات المواد الخام والتي بلغت قيمتها نحو 5 ملايين و79 ألف دولار فى عام 2024، مقابل 4 ملايين و489 ألف دولار فى العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 590 مليون و241 ألف دولار.