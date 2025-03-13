شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 13-3-2025 فى السعودية عيار 18 بـ262.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين،

سعر الذهب اليوم في السعودية

-عيار 24 سجل 350.25 ريال

-عيار 22 سجل 321.25 ريال

-عيار 21 سجل 306.50 ريال

-عيار 18 سجل 262.75 ريال

-عيار 14 سجل 204.25 ريال

-عيار 12 سجل 175.25 ريال

-الاونصة 10896.25 ريال

-الجنيه الذهب 2452.25 ريال

-الأونصة بالدولار 2915.74 دولار

من جهة أخرى يبقى الذهب العالمي محافظاً على مكاسبه الأخيرة بسبب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الناتج عن سياسة التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



دخلت رسوم الجمركية البالغة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، حيث يؤثر هذا الإجراء على مجموعة واسعة من المنتجات من مكونات الآلات الصناعية إلى السلع اليومية مثل علب الصودا.



