شكرا لقرائتكم خبر عن 2.23 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال ديسمبر بانخفاض 33% والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة فى مصر إلى 2.23 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر عام 2024 مقابل 3.33 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة انخفاض 33.1%، فيما زاد حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2024 إلى 26.7 مليار جنيه مقارنة مع 25.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 3.5%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 قد ارتفعت إلى 94.7 مليار جنيه، مقابل 74.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 27.9%، ووبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 44.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024 مقابل 35.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 28%.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة فى مصر، 676 صندوقًا فى نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالى 13 مليار جنيه فى عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه فى عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه فى عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه فى عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه فى عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.