شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الائتمان المصرفي يسجل نموًا سنويًا بنهاية يناير 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة، إلى أعلى قمة له عند مستوى 3,005,946 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة يُقدر بـ 15%، وبزيادة تجاوزت 348,219 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، إذ كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال.

وحقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنهاية شهر يناير 2025 بنسبة تُقدر بـ 2%، وبزيادة بلغت نحو 50,395 مليون ريال، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2024، إذ كان يبلغ 2,955,550 مليون ريال.

يأتي ذلك وفقما أوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر يناير 2025.

17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا

وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا في مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وشكل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.6% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,461,193 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2025.في حين مثل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.6% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,100,146 مليون ريال.ومثل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 14.8% من إجمالي الائتمان، بقيمة 444,605 ملايين ريال.