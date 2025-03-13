شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 11 مليون مواطن فى محافظات الصعيد يستفيدون من المرحلة الأولى من حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

استحوذت قرى محافظات صعيد مصر على النسبة الأكبر من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال تنفيذ المئات من المشروعات فى كافة القطاعات.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن 11 مليون مواطن من أجمالى المستفيدين من مشروعات المرحلة الاولى فى محافظات صعيد مصر



وكشف التقرير عن قيمة المُنصرف من مخصصات المرحلة الأولى ليصل إلى نحو 298.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بمُعدل تنفيذ 86,5%، كما تم الانتهاء من 16590 مشروع تنموي، واستحوذت محافظات الصعيد منها على نسبة 58% بعدد مشروعات منتهية 9658 مشروع.

واشار التقرير إلى ان مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين

وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات المنتهية بعدد 2062 مشروعًا، تليها محافظة سوهاج بعدد 1710 مشروعًا، ثم محافظة المنيا بعدد 1660 مشروعًا، وأسيوط 1624 مشروعًا، وأسوان 1218 مشروعًا.



