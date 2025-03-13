شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 13-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.