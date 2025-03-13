شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية: هدف الوصول إلى 30 مليون سائح يحتاج لمجهود كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الوصول إلى هدف 30 مليون سائح يحتاج إلى مجهود كبير ليس من القطاع السياحي فقط، ولكن من كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال السحور الرمضاني الذي نظمه الاتحاد مساء الأربعاء، موضحا أن الاتحاد أولى اهتماما كبيرا بالمنظومة التدريبية لكافة الغرف السياحية، لما يمثله من انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي بشكل عام.

وأضاف أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي وتوجه له كل الدعم، خاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات جادة نحو مواجهة الكيانات غير الشرعية، حيث جرى تشكيل لجنة للرقابة على الكيانات السياحية لفرض عقوبات على الكيانات غير المرخصة.

وشدد على أن الاتحاد يعمل على دعم الشركات السياحية لتحسين المنتج السياحي المصري، لما يمثله من تحسين صورة مصر في الخارج، مشيرا إلى أنه جرى بالتعاون مع وزارة المالية استحداث لجنة تتولى ملف الضرائب فيما يتعلق بالمستثمرين بالقطاع السياحي، بحيث لا يتم توجيه اتهام أي مستثمر سياحي بالتهرب الضريبي إلا من خلال تلك اللجنة التي تضم 5 أعضاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما أشاد باهتمام الدولة بالطرق السياحية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يلعب دورًا رئيسا في تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح، معربًا عن أمله في استكمال الطريق الرابط بين مرسى علم وإدفو، وازدواج طريق أبوسمبل.

وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة البيع بأقل من سعر التكلفة، كشف الشاعر عن تشكيل لجنة داخل الاتحاد لمواجهة ظاهرة البيع بأقل من التكلفة. لما له من أضرار على الاقتصاد المصري بشكل عام، والسياحة المصرية على وجه الخصوص.