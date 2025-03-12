“الغذاء والدواء” تعقد اجتماع الطاولة المستديرة مع الشركات اليابانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اجتماع الطاولة المستديرة مع مجموعة من الشركات في اليابان، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات اليابانية العاملة في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية.

واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع دورها في تنظيم ورقابة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، إضافةً إلى البرامج والمبادرات التي تقدمها لدعم وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين، وتحفيز بيئة الاستثمار في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية.

وشملت المناقشات استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، خاصة في ظل الحراك التنموي الشامل الذي تشهده القطاعات الحيوية والجديدة، ذات العلاقة بعمل الهيئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الاجتماع أهمية تسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى التزام “الهيئة” بدعم الاستثمار وتحفيزه في مجالات اختصاصها من خلال تحسين البيئة التنظيمية، وتطوير السياسات الداعمة، وتقديم خدمات تسهيلية تضمن سهولة دخول المنتجات إلى المملكة وفق أعلى المعايير الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش زيارة وفد الهيئة إلى اليابان للمشاركة في الاجتماع السنوي السابع والعشرين للمنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية (IMDRF)، وامتدادًا للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان، التي تشهد تطورًا ونموًا مستمرًا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الصحي والتقني والاستثماري.

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