شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع في الأسواق رغم المخاطر العالمية المحيطة بالمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظ النفط على مستويات دعمه الرئيسية والارتفاع في اتجاه يميل نحو تجاوز المستويات السعرية السابقة التي هبطت عن ال70دولارًا للبرميل في وقتٍ ينتظر فيه المتداولون محفزًا قويًا، وفق ما ذكرت منصة إف إكس إمباير الأمريكية. العقود الآجلة للنفط أنهت العقود الآجلة للنفط التعاملات على ارتفاع لكنها لا تزال قريبة من مستويات الدعم التي سجلتها أواخر العام الماضي عند 65.20 دولارًا و64.75 دولارًا و63.87 دولارًا أمريكيًا.

يشير التماسك السعري الحالي إلى أن البائعين يُقلصون عمليات الشراء والاستثمار الكبيرة غير إنهم لا يفضلون الانسحاب من النشاط النفطي وسط عمليات لجني الأرباح.

مع ذلك، يشير غياب حركة عامة قوية إلى أن المستثمرين ينتظرون محفزًا لكسر النطاق السعري.

اقرأ أيضاً: النفط يتعافى عالمياً.. ارتفاع سعري وتفاؤل أكبر تجاه طلب الصين توقعات صعودية في أسعار النفط تُشير المؤشرات الفنية إلى احتمالات صعودية في حال تغير الزخم المحيط بالأسواق مع وجود مقاومة لمستوى قصير الأجل عند 70.35 دولارًا ومتوسط حركة سوقية لمائتي يوم عند 70.42 دولارًا.

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف يوم الثلاثاء عند 66.25 دولارًا بارتفاع 0.22 دولارًا أو +0.33%.

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ارتفعت أسعار النفط وحققت مكاسب بنسبة 1.6% وسط ضعف الدولار عقب عمليات بيع واسعة النطاق في السوق يوم الاثنين بسبب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة. ضعف الدولار يدعم النفط ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء مدعومةً بتراجع الدولار الأمريكي الذي وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

ويساهم ضعف الدولار في جعل النفط في متناول المشترين الدوليين مما يوفر دعماً للأسعار على المدى القصير إلا أن المخاوف الاقتصادية تلقي بظلالها على السوق مما يحدّ من المكاسب. النفط والأسهم ظلت أسواق الأسهم تحت الضغط مع استمرار خسائر الأسهم الأمريكية حيث سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض له منذ 18 ديسمبر بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4% وهو أسوأ انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2022. تعقد المشهد من السياسات الحمائية كان مما زاد من تراجع معنويات السوق، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم من كندا ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية.

رغم أن السياسات الحمائية ساهمت في تقلبات الأسعار إلا أن تأثيرها على الطلب على النفط لا يزال غير مؤكد.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء والتي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وبالتالي على محركات سوق النفط. قرارات "أوبك بلس" رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (إي آي إيه) توقعاتها لإنتاج النفط الخام متوقعةً أن يبلغ الإنتاج 13.61 مليون برميل يوميًا لعام 2025 متجاوزًا التقديرات السابقة.

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات القطاع مما زاد الضغط على السوق.

على صعيد أوبك بلس، أعلنت المجموعة عن خطط لزيادة الإنتاج في أبريل إلا أن انخفاض الأسعار الأخير أثار شكوكًا حول مدى نجاح هذه الاستراتيجية. دعم خام برنت يحظى خام برنت الدولي بدعم قوي عند حوالي 70 دولارًا للبرميل ويتوقع بعض المحللين انتعاشًا أكبر.

مع ذلك، لا يزال النفط الخام في وضع متأرجح حيث لا يزال مرنًا أمام أي ارتفاع بسبب المخاوف الاقتصادية وارتفاع الإنتاج الأمريكي وعدم اليقين المحيط بخطط أوبك بلس للإمدادات.

قد يُحفز أي انفراج في التوترات التجارية أو بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع انتعاشًا إلى حين ظهور مُحفز أقوى.