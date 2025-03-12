شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الارتفاع فوق 2900 دولار ومخاطر عالمية تزيد بريقه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب مستفيدًا من تزايد الطلب على المعدن الأصفر نتيجةً لجاذبيته كملاذ آمن ونتيجةً للحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجرد توليه والتي تزداد سخونة كل يوم، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت الأمريكية.
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في غضون ذلك، ستدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الألومنيوم والصلب حيز النفاذ يوم الأربعاء بينما كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن ارتفاع فرص العمل المتاحة في فبراير المنقضي.
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حول هذا يقول محللون بأن هذا قد يكون بمثابة عائق لأسعار الذهب التي تميل إلى الارتفاع بسبب التوترات الجيوسياسية العالية والمخاوف من الركود.
وارتفعت العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية كما تقيسها عوائد سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات والتي ترتبط عكسيا بأسعار الذهب خمس نقاط أساس ونصف إلى 1.963%، وهو ما يمثل عائقا للمعدن غير المدر للعائد.
وأظهر تقرير "جولتس" الأمريكي ارتفاع فرص العمل إلى 7.740 مليون في يناير ارتفاعا من 7.508 مليون متجاوزة التوقعات البالغة 7.63 مليون مما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل.
وزاد بنك الشعب الصيني حيازاته بمقدار 10 أطنان في أول شهرين من عام 2025 ومع ذلك كان أكبر مشترٍ للمعدن هو البنك الوطني البولندي الذي زاد احتياطياته بمقدار 29 طنًا وهي أكبر عملية شراء له منذ يونيو 2019 عندما اشترى 95 طنًا.
ويقول المحللون إنه من الممكن أن يؤدي اختراق هذا الحاجز إلى الوصول إلى أعلى مستوى قياسي عند 2954 دولارًا يليه حاجز 3000 دولار أمريكي.
على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الذهب إلى ما دون 2900 دولار فسيكون مستوى الدعم التالي 2850 دولار قبل أدنى مستوى سجله في 28 فبراير عند 2832 دولار ثم سيكون مستوى الدعم التالي 2800 دولار.
بيانات الوظائف والذهبتجاهل المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية وواصلوا شراء سبائك الذهب الثمينة وذلك عند سعر 2917 دولارًا للأوقية أو الأونصة بارتفاع يزيد عن 1% وهو ما يقول بارتفاع المعدن بشكل واضح منذ تداول الإثنين.
الدولار والخزانة والذهبتحسنت المعنويات مؤخرًا مع تراجع كندا والولايات المتحدة عن تهديدهما بفرض رسوم جمركية. وتُمارس المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ضغطًا هبوطيًا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي مما يُعزز أسعار السبائك للمعدن النفيس.
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في غضون ذلك، ستدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الألومنيوم والصلب حيز النفاذ يوم الأربعاء بينما كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن ارتفاع فرص العمل المتاحة في فبراير المنقضي.
التغيرات الجيوسياسيةكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من السعودية باستعداد أوكرانيا لقبول مقترح وقف إطلاق النار بينما أضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: بأنه"على الولايات المتحدة الآن إقناع روسيا بالموافقة على وقف إطلاق النار".
اقرأ أيضاً: مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي
حول هذا يقول محللون بأن هذا قد يكون بمثابة عائق لأسعار الذهب التي تميل إلى الارتفاع بسبب التوترات الجيوسياسية العالية والمخاوف من الركود.
مؤشر أسعار المستهلكفي هذه الأثناء، يترقب متداولو الذهب صدور مؤشر أسعار المستهلك (سي بي آي) في الولايات المتحدة يوم الأربعاء يليه صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
سعر الذهب وارتفاع العوائد الأمريكيةارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو ست نقاط أساس ليصل إلى 4.282% مع ترقب المتداولين لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفعت العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية كما تقيسها عوائد سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات والتي ترتبط عكسيا بأسعار الذهب خمس نقاط أساس ونصف إلى 1.963%، وهو ما يمثل عائقا للمعدن غير المدر للعائد.
توقعات الناتج المحلي الأمريكييتوقع نموذج الناتج المحلي الإجمالي الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يكون الربع الأول من عام 2025 عند -2.4% وهو ما سيكون أول إصدار سلبي منذ جائحة كوفيد-19.
وأظهر تقرير "جولتس" الأمريكي ارتفاع فرص العمل إلى 7.740 مليون في يناير ارتفاعا من 7.508 مليون متجاوزة التوقعات البالغة 7.63 مليون مما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل.
الصين والذهبفي هذه الأثناء، يواصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) شراء الذهب وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وزاد بنك الشعب الصيني حيازاته بمقدار 10 أطنان في أول شهرين من عام 2025 ومع ذلك كان أكبر مشترٍ للمعدن هو البنك الوطني البولندي الذي زاد احتياطياته بمقدار 29 طنًا وهي أكبر عملية شراء له منذ يونيو 2019 عندما اشترى 95 طنًا.
توقعات الذهب أكثر من 2900 دولارمن الناحية الفنية، يواصل الذهب اتجاهه الصعودي لكن على المشترين تجاوز ذروة الأسبوع الماضي عند 2930 دولارًا أمريكيًا وهو أعلى مستوى في 7 مارس ليتمكنوا من تحدي الحاجز النفسي.
ويقول المحللون إنه من الممكن أن يؤدي اختراق هذا الحاجز إلى الوصول إلى أعلى مستوى قياسي عند 2954 دولارًا يليه حاجز 3000 دولار أمريكي.
على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الذهب إلى ما دون 2900 دولار فسيكون مستوى الدعم التالي 2850 دولار قبل أدنى مستوى سجله في 28 فبراير عند 2832 دولار ثم سيكون مستوى الدعم التالي 2800 دولار.