شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الارتفاع فوق 2900 دولار ومخاطر عالمية تزيد بريقه والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.