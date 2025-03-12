شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 12-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والتوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، وجي بي كوربوريشن، والمصرية للمنتجعات السياحية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والعامة للصوامع والتخزين، والقاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.65%، والعرب على 6.67%، واستحوذت المؤسسات على 26.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.6%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 242.4 مليون جنيه، 179.6 ألف جنيه، 83 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 102.4 مليون جنيه، 217.8 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.60% ليغلق عند مستوى 13071 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر بني سويف للأسمنت، وابن سينا فارما، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 5 آلاف سهم، 176 سهمًا، 807 أسهم، 15 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 3 أسهم، 900 سهم، 300 ألف سهم، 73.8 ألف سهم، 4500 سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 20 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 400 سهم، 365.1 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 125.6 ألف سهم، 37.5 ألف سهم، 9900 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 85 ألف سهم، والثانية 2 مليون سهم.

صفقات

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المساهم جي تي أن الشرق الأوسط للخدمات المالية عدد 1.36 مليون سهم بسعر 5.8 جنيه بقيمة إجمالية 7.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 24.8% إلى 25.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بيع المساهم عبير السعيد إبراهيم علي عدد 730 ألف سهم بسعر 2.224 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.02% إلى 7.58%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

النيل للأدوية

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي الربح شامل الضريبة بلغ 139.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 28 فبراير 2025، مقابل مبلغ 155.2 مليون جنيه لنفس الفترة المثيلة من العام المالي السابق.

دايس

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، شراء عن طريق المزايدة مساحة 62.870 متر مربع قطعة أرض في منطقة حلوان بقيمة إجمالية 167 مليون جنيه، وذلك للتوسعات المستقبلية كما تم العدول عن قرار شراء شركة توين توب للاستثمار العقارى وذلك لعدم الاتفاق على سعر الشراء.