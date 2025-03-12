شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-3-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظى، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .

و سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى ختام التعاملات بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.



