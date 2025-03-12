وول ستريت تعاني من الخوف والتقلبات تحت وطأة التعريفات الجمركية

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الدمام - شريف احمد - تعاني الأسهم الأمريكية من الخوف والتقلبات، حيث تعيش جلسة تداول متقلبة بعد أخرى، مع استيعاب المستثمرين للتطورات الجديدة بشأن التعريفات الجمركية والعلامات الجديدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الأول في العالم، وفق ما ذكرت منصة "إنفيستوبيديا" الأمريكية.

تقلب مؤشرات الأسهم الأمريكية

انخفض مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.2% مع انتعاش المؤشرات الرئيسية من خسائرها الحادة التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.

استهلت الأسهم الأسبوع بخسائر حادة بعد انخفاضات كبيرة الأسبوع الماضي مع تزايد قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل لسياسات إدارة ترامب واحتمالية انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود.

أكبر انخفاض في أسهم "ناسداك"

سجل مؤشر ناسداك المركب انخفاضًا بنسبة 4% الإثنين في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2022 في حين سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز أسوأ أيامهما منذ ديسمبر.

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وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أدنى مستوياتهما منذ سبتمبر حيث محت المؤشرات الرئيسية كل المكاسب التي أدت إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية بعد الانتخابات الرئاسية.

ارتفاع قياسي في الرسوم الجمركية

أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا سترتفع إلى 50% ابتداءً من يوم الأربعاء بعد أن كانت 25%.

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة جاءت ردًا على قرار أونتاريو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات الكهرباء من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

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صرّح مستشار لترامب بأن الرسوم الإضافية لن تُطبّق على الواردات من كندا بعد أن وافق رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد على عدم فرض هذه الرسوم الإضافية على الكهرباء.

قلق بين مستثمري الشركات

يخشى المستثمرون من أن تُلحق جهود ترامب الواسعة النطاق بفرض الرسوم الجمركية الضرر بالشركات التي تستورد قطع الغيار والمنتجات من دول أخرى والتي تُمارس أعمالها التجارية في جميع أنحاء العالم لا سيما مع فرض دول أخرى إجراءات انتقامية.

ويرى الاقتصاديون أن الرسوم التجارية من المرجح أن تُحفز التضخم وتُبطئ النمو الاقتصادي.

كما أن طبيعة السياسات التجارية المتقطعة تُثير قلق المشاركين في السوق.

تهاوي أسهم مصنعي السيارات

انخفضت أسهم شركة "فورد موتور" وشركة "ستيلانتيس" الشركة الأم ل"كرايسلر" والتي من المتوقع أن تتأثر بالرسوم الجمركية بنحو 3%.

كما تراجعت أسهم شركات الطيران أيضًا بعد أن خفضت "دلتا" و"أمريكان" و"ساوث ويست" توقعاتها مشيرةً إلى ضعف الطلب على السفر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وتراجعت أسهم دلتا وأمريكان بنسبة 7% و8% على التوالي بينما انخفضت أسهم "يونايتد إيرلاينز" بنسبة 2%.

كما تراجعت أسهم شركات السفر الأخرى بما في ذلك شركات الحجز وخطوط الرحلات البحرية والفنادق.

أسهم التكنولوجيا

كما ضغطت أسهم شركة "آبل" على مؤشر داو جونز حيث انخفضت بنحو 3% مواصلةً بذلك تراجعها عقب أنباء عن تأجيل الشركة إطلاق بعض ميزات سيري المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على مبيعات هواتف آيفون.

وأغلقت أسهم التكنولوجيا الضخمة الأخرى على ارتفاع إلا أن "تسلا" خسرت نصف قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر بعد أن انخفضت بنسبة 15% الإثنين لتقود بذلك موجة هبوط في قطاع التكنولوجيا.

وارتفعت أسهم شركة "إنفيديا"المُصنّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي بنسبة 1.7% بينما أضافت منافستها "برودكوم" 3% كما حققت "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ميتا" وانخفضت أسهم "ألفابت" الشركة الأم ل"جوجل" بنحو 1%.

ماذا يقول المحللون؟

قلل ترامب من مدى تأثره بالأسواق فبعد يوم فقط من هبوط أسواق الأسهم بشكل حاد بسبب المخاوف بشأن تأثير سياسات ترامب، قرر ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم ضد كندا، ردا على الرسوم المرتفعة على الكهرباء الكندية والتي تبلغ قيمتها نحو 100 دولار لكل فاتورة في نيويورك ومينيسوتا وميشيجان.

وهناك عاملان مؤثران في هذا المجال، فهناك أدلة على احتمال حدوث انعكاس فعلي في المعنويات الاقتصادية الأمريكية مما يثير تساؤلات حول احتمال حدوث ركود.

ويتوقع أحدث تحليل أجراه فرع أتلانتا التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي تراجع الاقتصاد الأمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2025.