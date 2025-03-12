شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأعمال والتكنولوجيا تستضيف اجتماع مجلس إدارة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الإجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، بحضور رئيس المجلس المهندس ناصر الجريد، ونائبه الأستاذ صلاح العباد، والأمين العام الأستاذ خالد الخطاف.

وتأتي هذه الإستضافة تأكيداً لجهود اللجنة العمالية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا على دورها في دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية والعمل على نشر الثقافة العمالية في المملكة.

وتعتبر جامعة الأعمال والتكنولوجيا المؤسسة الأكاديمية الوحيدة في المملكة التي تضم لجنة عمالية، ما يعكس التزامها بتعزيز بيئة عمل مستدامة وداعمة لمنسوبيها.

وقد عبّر رئيس اللجنة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور محمد القرني عن تقديره لجهود الجامعة ممثلة في رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صادق دحلان في دعم العمل العمالي وتعزيز دور اللجنة العمالية لتكون شريكاً في خلق بيئة عمل جاذبة وصحية.