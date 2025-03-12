جامعة الأعمال والتكنولوجيا تستضيف اجتماع مجلس إدارة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة

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وتأتي هذه الإستضافة تأكيداً لجهود اللجنة العمالية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا على دورها في دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية والعمل على نشر الثقافة العمالية في المملكة.
وتعتبر جامعة الأعمال والتكنولوجيا المؤسسة الأكاديمية الوحيدة في المملكة التي تضم لجنة عمالية، ما يعكس التزامها بتعزيز بيئة عمل مستدامة وداعمة لمنسوبيها.
وقد عبّر رئيس اللجنة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور محمد القرني عن تقديره لجهود الجامعة ممثلة في رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صادق دحلان في دعم العمل العمالي وتعزيز دور اللجنة العمالية لتكون شريكاً في خلق بيئة عمل جاذبة وصحية.
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