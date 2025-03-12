الاقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12- 3 - 2025

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12- 3 - 2025

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القاهرة - سامية سيد -  ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 12- 3 – 2025، حيث يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.

حيث تعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.


‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

سعر الدولار اليوم

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

55.12 جنيه للشراء.

55.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.38 جنيه للشراء.
65.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.58  جنيه للشراء.
‏‎164.70 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.45 جنيه للشراء.
‏‎13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.77 جنيه للشراء.
‏‎13.81 جنيه للبيع.

‏‎

سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.85 جنيه للشراء.
‏‎13.91 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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