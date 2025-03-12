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شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على واشنطن.. كندا تفرض رسوما جمركية جديدة على منتجات أميركية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفرض كندا اعتبارا من الخميس رسوما جمركية جديدة على بعض المنتجات الأميركية، ردا على الرسوم "غير المبررة وغير المنطقية" التي فرضها دونالد ترامب على واردات الصلب والألمينيوم.
وقال وزير المال الكندي دومينيك لوبلان، إن الرسوم بنسبة 25% ستفرض على 29,8 مليار دولار كندي (18 مليار يورو) من الواردات الأميركية، على ان تشمل خصوصا أجهزة الكمبيوتر واللوازم الرياضية.
واضاف: "لن نقف مكتوفي الايدي في وقت يتم استهداف صناعاتنا في الصلب والالمينيوم في شكل غير عادل".
وتضاف الإجراءات الكندية الجديدة الى رسوم بنسبة 25% سبق ان فرضت على 30 مليار دولار من المنتجات الأميركية منذ بداية هذا الشهر، وذلك ردا على سلسلة اولى من الضرائب التجارية فرضها ترامب على السلع الكندية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في المؤتمر نفسه ان الأمر "ليس فقط تهديدا للوظائف الكندية، وليس فقط تهديدا للعديد من العائلات التي تعيش من هذه الوظائف، بل هو تهديد وجودي لبلادنا".
واضافت "سنناضل من اجل العائلات، وسنناضل كبلد لان الامر لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بمستقبل بلادنا".
وقال وزير المال الكندي دومينيك لوبلان، إن الرسوم بنسبة 25% ستفرض على 29,8 مليار دولار كندي (18 مليار يورو) من الواردات الأميركية، على ان تشمل خصوصا أجهزة الكمبيوتر واللوازم الرياضية.
واضاف: "لن نقف مكتوفي الايدي في وقت يتم استهداف صناعاتنا في الصلب والالمينيوم في شكل غير عادل".
رسوم متبادلةوفرضت واشنطن اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء رسوما بقيمة 25% على الصلب والالمينيوم من مختلف الدول، لكن كندا، المزود الاول للولايات المتحدة بالصلب والالمينيوم، هي الأكثر استهدافا من جانب دونالد ترامب.
وتضاف الإجراءات الكندية الجديدة الى رسوم بنسبة 25% سبق ان فرضت على 30 مليار دولار من المنتجات الأميركية منذ بداية هذا الشهر، وذلك ردا على سلسلة اولى من الضرائب التجارية فرضها ترامب على السلع الكندية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في المؤتمر نفسه ان الأمر "ليس فقط تهديدا للوظائف الكندية، وليس فقط تهديدا للعديد من العائلات التي تعيش من هذه الوظائف، بل هو تهديد وجودي لبلادنا".
واضافت "سنناضل من اجل العائلات، وسنناضل كبلد لان الامر لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بمستقبل بلادنا".