شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 جنيهات ثم هبوط.. ما الجديد فى سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب في مصر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 في مصر، وسط تذبذب الذهب بحوالي 10 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا في السوق المصري، بين 4120 إلى 4130 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 24 يسجل 4720 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4130 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3540 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2753.25 جنيهاً.

- الجنيه الذهب يسجل 33040 جنيهاً.

الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يظل الذهب يحتفظ بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل التقلبات في الأسواق العالمية بسبب قرارات الرئيس الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2925 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2915 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2919 دولار للأونصة.



يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي قد تقدم رؤية حول القرار القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. حيث من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 مارس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.



وقد أشار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى أن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب أمر غير مرجح، وأشاروا إلى ضرورة توخي الحذر إزاء مخاطر التضخم خاصة في ظل سياسات التعريفات الجمركية الأخيرة من الرئيس الأمريكي.



التوقعات تشير أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه القادم، وهو الأمر الذي مع الوقت سيعمل على التأثير السلبي على الذهب، لأن الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، مقارنة مع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.



من جهة أخرى يبقى الذهب العالمي محافظاً على مكاسبه الأخيرة بسبب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الناتج عن سياسة التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



دخلت رسوم الجمركية البالغة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، حيث يؤثر هذا الإجراء على مجموعة واسعة من المنتجات من مكونات الآلات الصناعية إلى السلع اليومية مثل علب الصودا.

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