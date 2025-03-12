شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.288 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 41.1 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37 % ليصل إلى مستوى 31049.03 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.82 % ليبلغ 8737.67 نقطة.كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 0.91 % ليصل إلى 12115.24 نقطة.