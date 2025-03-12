شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب النهائي لأسهم شركة حديد عز والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز (شطبا اختياريا)، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.7 مليار جنيه موزع على 542.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

يأتي ذلك بعدما فتحت إدارة البورصة، سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 23 فابرير وحتى 6 مارس الجاري، وتم شراء عدد 163.8 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم، تمثل نسبة 30.198% تقريبًا من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغة 542.3 مليون سهم، وتمثل نسبة 88% تقريبا من إجمالي الأسهم حرة التداول البالغ عددها 186.1 مليون سهم لتصبح الأسهم حرة التداول بعد شراء أسهم المتضررين بعدد 27.2 مليون سهم (بنسبة 5,01571 %) مملوكة لعدد 7743 مساهم طبقا للموقف في 10/03/2025 في ضوء البيان الوارد من شركة مصر للمقاصة.

وقررت اللجنة، حذف بيانات شركة حديد عز من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة ) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13 مارس، على أن تعرض حالة الشركة بعد ثلاثة أشهر على لجنة القيد بناء على مذكرة دراسة معدة من قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لاتخاذ ما تراه مناسبا .



في نفس السياق قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تعديل الغرض لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بإضافة أنشطة جديدة إلى أنشطتها الرئيسية وهي " الاستيراد والتصدير وتسويق وبيع وتجارة منتجاتها والمنتجات البترولية الأخرى ومستلزماتها في الداخل والخارج تحت اسمها التجارى وعلامتها التجارية أو بدونهما، وتأجير المستودعات"، وذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم، وقيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

فيما قررت لجنة القيد، قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المتحدة للإسكان والتعمير، من 327 مليون جنيه إلى 294.3 مليون جنيه بتخفيض قدره 32.7 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 26.1 مليون سهم.