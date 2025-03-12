غرفة المنشآت الفندقية: المشاركة الضخمة فى بورصة برلين تسهم فى الترويج السياحى

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القاهرة - سامية سيد - غادة شلبي: البورصة فرصة لتبادل الخبرات وعرض الفرص الاستثمارية والتنوع السياحي المصري

حرصت غرفة المنشآت الفندقية علي المشاركة الفعالة في فعاليات بورصة برلين السياحية لعام 2025 التي عقدت في العاصمة الألمانية مؤخرا يأتي ذلك ايماناً من الغرفة بأهمية بورصة برلين التي تعد أكبر ملتقى سياحي في العالم، كما تأتي في إطار تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية واستعراض المزايا التي تقدمها الفنادق المصرية.

جاءت مشاركة غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب رئيس مجلس الإدارة، وحازم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة ومن أعضاء مجلس الإدارة بيتر ناثان وماجد أنطوان وأدهم جرانة ورامى فايز وغادة شلبى المدير التنفيذى للغرفة.

من جانبه، أكد محمد أيوب أن مشاركة الغرفة استهدفت تعزيز الصورة السياحية لمصر والترويج للمقاصد السياحية والفندقية التي تتمتع بها بلادنا، موضحا ان هذا الهدف يسهم في زيادة النمو السياحي وجذب مزيد من السياح للمقاصد المصرية المختلفة

وأضاف رئيس غرفة الفنادق أن مصر تستعد لاستقبال المزيد من السياح من العديد من الأسواق الجديدة من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في زيادة حركة الطيران إلى مصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تسيير عدد أكبر من الرحلات إلى مصر لتلبية الطلب المتزايد من السياح، وأشار محمد أيوب إلى أن هناك عدة تقارير تؤكد أن هذه الأسواق الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، كما ستسهم بشكل فعال في تعزيز حضور القطاع الفندقي المصري على الساحة الدولية.

وأعرب رئيس غرفة الفنادق عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، قائلاً: "تعد بورصة برلين واحدة من أكبر الفعاليات السياحية على مستوى العالم، ونحن فخورون بتمثيل مصر في هذا الحدث المهم،

وأضافت غادة شلبى - المدير التنفيذي للغرفة، أن المشاركة في بورصة برلين تُعد فرصة عظيمة للتواصل مع شركاء الصناعة العالميين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، فضلاً عن تبادل الخبرات والتعاون في مجالات السياحة والضيافة، وأوضحت أن المعرض شهد إقبالاً من العديد من سلاسل الفنادق الدولية للإستثمار في مصر.

كما تم تسليط الضوء على تنوع المنتج السياحىالمصرى ما بين السياحة الثقافية والدينية والشاطئية والإستشفائية، بالإضافة إلى تنوع المطبخ المصرى الذى يضيف إلى تنوع وثراء المنتج السياحى المصرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الفندقي وزيادة جذب السياح من مختلف أنحاء العالم عن طريق تلبية احتياجاتهم المختلفة، وكان الجناح المصري في بورصة برلين هذا العام من أبرز الأجنحة المشاركة حيث عكس التنوع الثقافي والحضاري لمصر من خلال عرضه لمقومات مصر التاريخية والأثرية، خاصة إستعراض الافتتاح الوشيك للمتحف المصرى الكبير حيث ضم أكبر تمثيل من المنشآت الفندقية بأكثر من 300منشأة فندقية مصرية ما بين منشآت ثابتة وعائمة وشركات إدارة عالمية وشركات مالكة لفنادق.

وتُعد بورصة برلين السياحية من أكبر المعارض السياحية في العالم، شارك فيها هذا العام أكثر من 100.00 زائر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما يستقطب المعرض الآلاف من المهنيين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع السياحة.