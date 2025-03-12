شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء بتداولات 4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.