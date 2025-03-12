شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-3-2025 امام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 12-3-2025 خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء خلال التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.



