شكرا لقرائتكم خبر عن 69.83 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من ضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.39% إلى 69.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.44 % إلى 66.54 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 % إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس ، مما دعم أسعار النفط بجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما أن أسعار الأسهم الأمريكية، التي تؤثر أيضا على سوق النفط، هبطت مجدّدا أمس مما أدى لاستمرار أكبر موجة بيع في أشهر، مع قلق المستثمرين حيال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها اليوم للبحث عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. كما يراقبون خطط مجموعة أوبك+ التي أعلنت اعتزامها زيادة الإنتاج في أبريل.