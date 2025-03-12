شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخطط لتعزيز الاستهلاك المحلي أملاً في انتشال الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ضوء ما يعانية ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يستمر عمل الحكومة بخطط دافعة للأمام حيث تدعو الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي إلى بذل الجهود ”لزيادة القدرة الشرائية” وتشجيع تطوير المنتجات والسيناريوهات التي من شأنها تشجيع المستهلكين على الإنفاق ولكنها لا تدعو إلى دعم كافة أشكال التسوق، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. أهمية تحفيز الاقتصاد الصيني دعا خبراء الاقتصاد منذ فترة طويلة إلى إعادة معايرة هيكل نظام توزيع الدخل والسياسات التي يرون أنها ضرورية لتحفيز الاستهلاك المحلي بطريقة ذات معنى لأن ذلك محرك اقتصادي هام لثاني أكبر اقتصاد في الكوكب، ولذا، فإن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين لتعزيز الاستهلاك لا تهدف إلى إحداث صدمة لجميع أنواع الإنفاق بل دعم بعضه.

اقرأ أيضاً: بعد تراجع التضخم.. هل يسير الاقتصاد الصيني على مسار التعافي؟ برنامج المقايضة ودعم الإنفاق في الأسبوع الماضي، ضاعف صناع السياسات الدعم لبرنامج المقايضة الاستهلاكية إلى 300 مليار يوان (41.47 مليار دولار) هذا العام 2025 وهو ما يتوافق مع توقعات السوق ـ ليتجنبوا بذلك مرة أخرى الإعانات النقدية.

ويقول مراقبون إن الإعانات سوف تذهب إلى نحو 15% إلى 20% من سعر الشراء لمنتجات مختارة بما في ذلك الهواتف الذكية متوسطة المدى والأجهزة المنزلية.

ويمثل ذلك توسعاً من برنامج العام الماضي بقيمة 150 مليار يوان والذي تم الإعلان عنه في الصيف لمجموعة أضيق من المنتجات. ما يقوله محللون؟ وقال جاكوب كوك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "دبليو بي آي سي ماركيتينج بلس تكنولوجيس:" إن الجولة الجديدة من الإعانات كبيرة جدًا ومن المرجح أن تدعم مبيعات التجزئة على غرار ما شهدته شركات التجارة الإلكترونية من زيادة في مبيعات منتجات معينة في أواخر العام الماضي".

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ورغم وجود شكوك في أن تأثير الدعم لمرة واحدة لن يدوم طويلاً، قال كوك إن المزيد من برامج الدعم من المرجح أن تتبع ذلك.

وأضاف أن هدف النمو للصين بنسبة 5% وإعطاء الأولوية للاستهلاك يشير إلى أن بكين ستبذل المزيد من الجهود لدعم النمو دون الاعتماد كثيراً على القواعد القديمة للإنفاق على البنية الأساسية. تصريحات مجلس الدولة الصيني وفي الأسبوع الماضي، قدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج تقريرا سنويا عن عمل الحكومة أشار فيه إلى تعزيز الاستهلاك باعتباره المهمة الأولى للعام المقبل. أولوية الاستهلاك قالت لورا وانج كبيرة استراتيجيي الأسهم الصينية في "مورجان ستانلي" :"إن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمان التي تعطي فيها بكين الاستهلاك أولوية عالية".

وأضافت وانج :"أن تقرير عمل الحكومة ذكر الاستهلاك 27 مرة وهو أكبر عدد من الإشارات في عقد من الزمان".

ورغم أن بكين لم تحذو حذو الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان في توزيع الأموال النقدية على المستهلكين فقد أدرك صناع السياسات الصينيون بشكل متزايد الحاجة إلى مواجهة الضغوط الانكماشية في الداخل. الطلب الصيني المحلي قال شين دان يانج رئيس مجموعة صياغة تقرير عمل الحكومة ومدير مكتب أبحاث مجلس الدولة، للصحفيين :" إن الصين يجب أن تركز بشكل أكبر على الطلب المحلي في ضوء احتمال حدوث صدمات جديدة للطلب الخارجي". مبيعات التجزئة في الصين سجلت مبيعات التجزئة في الصين نموا بنسبة 3.5% العام الماضي وهو تباطؤ حاد مقارنة بنمو بلغ 7.2% في العام السابق.

وفي إشارة إلى انخفاض مستمر في الطلب انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك في الصين في فبراير إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ أكثر من عام.