شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يصدر 130 ألف رخصة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على مواصلة جهوده لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم وتساهم في تحقيق أهدافهم.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مواصلة فروع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية جهودها المكثفة خلال شهر رمضان المبارك لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تمكينهم وتنمية قدراتهم وتعزيز فرصهم في السوق مضيفا أن المكاتب الإقليمية للجهاز تعمل باستمرار لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال فريق من الكوادر المؤهلة والمدربة.

وأوضح رحمي انه خلال الشهر الجاري يتم تنفيذ 37 لجنة لتوفيق الأوضاع من خلال مكاتب الجهاز المتواجدة بمختلف المحافظات حيث تلعب لجان تقنين الأوضاع دورًا حيويًا في تسهيل عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات تقنين أوضاع المشروعات، مما يسمح بضم عدد أكبر من المشروعات للقطاع الرسمي للدولة للاستفادة من مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وأضاف رحمي أن الجهاز يقدم الدعم الفني والإداري لأصحاب المشروعات، ويساعدهم في استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع مشروعاتهم.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2024 في اصدار 19,804 ألف رخصة توفيق أوضاع نهائية ومؤقتة بالإضافة إلى 110,137 ألف رخصة نهائية للمشروعات الصغيرة وذلك من خلال وحدات الشباك الواحد المتواجدة بمكاتب الجهاز في جميع محافظات الجمهورية حيث تستهدف الوحدات تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأضاف رحمي أن المكاتب الإقليمية التابعة للجهاز بكافة المحافظات ينظمون خلال الشهر الجاري سلسلة من الندوات التفاعلية في الجامعات المصرية والمدارس الفنية حيث تهدف هذه الندوات إلى تعريف الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة بالإضافة إلى الاستمرار في التنظيم والمشاركة في معارض اهلا رمضان بالمحافظات.

ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات جميع رواد الأعمال والشباب الراغبين في إقامة مشروعاتهم إلى الاستفادة من الأنشطة والبرامج التدريبية في مجالات ريادة الاعمال التي تقدمها المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية مؤكدا على التزام الجهاز بدعم رواد الأعمال وتوفير كل ما يلزم لنجاحهم، وذلك إيمانًا بأنهم المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر.