شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الصور الأولى لبدء تطبيق اكتشاف "الطاقة الذرية" لزيادة إنتاج مصر من القمح 33% والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 الصور الاولى لاستكمال اختبارات هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج للطفرة التى تم استنبطها لزيادة إنتاج مصر من القمح بنسبة 33% داخل 7 مزارع مختلفة تمهيدا لإصدار ترخيص وزاره الزراعة لبدء تداول الطفرة رسميا بين المزارعين.

نجحت الاختبارات الخاصة بطفرة القمح لزيادة إنتاجه 33% داخل المزارع الخاصة بالهيئة بمنطقة انشاص والتأكد من جودتها وفعاليتها مقارنة بالسنبلة التقليدية، وبدأت الهيئة منذ فترة قصيرة فى استكمال الاختبارات الخاصة بالطفرة الجديدة ب7 مزارع جديدة غير تابعة للهيئة للتأكد من جودتها تمهيدا للحصول على ترخيص وزاره الزراعة لبدء تطبيقها لدى المزارعين فى مصر.

وشملت المزارع الجديدة شرق العوينات والداخلة والفيوم ومطار غرب وسهل الطين وسيناء وانشاص، وتستهدف الهيئة من تنوع المحافظات هو التأكد من قدرة الطفرة الجديدة من مواجهة التغيرات المناخية، وتستهدف الطفرة الجديدة إنتاج 3 أنواع صالح للخبز والنوع الثالث للمكرونة.

ويعتبر اهم ما يميز هذه الطفرات من القمح المنتجة بالهيئة انها ذات قاعدة وراثية مختلفة مما يساعد في قدرتها علي مقاومة الامراض وتحملها للظروف البيئية المعاكسة، وكذلك زيادة الانتاجية في وحدة المساحة بنسبة 33% عن الاصناف التجارية الحالية، كما انها آمنة تماماً من ناحية سلامة الغذاء.































