الاقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 12-3-2025 أمام الجنيه بمنتصف تعاملاته

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ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 12-3-2025 أمام الجنيه بمنتصف تعاملاته

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 12-3-2025، مسجلا   فى البنك المركزي 65.31 جنيه للشراء، و65.51 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.28 جنيه للشراء، 65.62 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.28 جنيه للشراء.

 65.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.31 جنيه للشراء.
65.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.36 جنيه للشراء.
65.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

64.62 جنيه للشراء.
 65.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.53 جنيه للشراء.
 63.87 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.40 جنيه للشراء.
65.75 جنيه للبيع.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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