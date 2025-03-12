شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 31125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 38913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 13683 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 8738 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 12121 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3339 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.28% ليصل إلى مستوى 13030 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والتوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، وجي بي كوربوريشن، والمصرية للمنتجعات السياحية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر بني سويف للأسمنت، وابن سينا فارما، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 5 آلاف سهم، 176 سهمًا، 807 أسهم، 15 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 3 أسهم، 900 سهم، 300 ألف سهم، 73.8 ألف سهم، 4500 سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 20 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 400 سهم، 365.1 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 125.6 ألف سهم، 37.5 ألف سهم، 9900 سهم، على الترتيب.

وأعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 85 ألف سهم، والثانية 2 مليون سهم.

أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المساهم جي تي أن الشرق الأوسط للخدمات المالية عدد 1.36 مليون سهم بسعر 5.8 جنيه بقيمة إجمالية 7.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 24.8% إلى 25.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي الربح شامل الضريبة بلغ 139.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 28 فبراير 2025، مقابل مبلغ 155.2 مليون جنيه لنفس الفترة المثيلة من العام المالي السابق.

في سياق آخر أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، شراء عن طريق المزايدة مساحة 62.870 متر مربع قطعة أرض في منطقة حلوان بقيمة إجمالية 167 مليون جنيه، وذلك للتوسعات المستقبلية كما تم العدول عن قرار شراء شركة توين توب للاستثمار العقارى وذلك لعدم الاتفاق على سعر الشراء.

