شكرا لقرائتكم خبر عن سعر بتكوين يواصل التراجع وسط موجة بيع واسعة للعملات المشفرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت قيمة البيتكوين مع استمرار التقلبات في سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بعد الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
ووفق ما ذكرت سي إن بي سي، فسيتم تمويل الاحتياطي من خلال العملات التي تم مصادرتها في القضايا الجنائية والمدنية وهذا أمر فيه افتقار واضح لأي رؤى تمويلية طموحة.
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كما لا توجد خطط للحكومة الأمريكية لشراء المزيد من البيتكوين وهو ما يحد من قدرات الاحتياطي قبل أن تبدأ إذ لا يمكن التعويل على قفزات كبيرة للعملات المشفرة في ظل عدم وجود خطط والاعتماد على توجهات جمع تقليدية بمصادرة أموال المدانين.
وبعد الإعلان عن الاحتياطي الاستراتيجي يوم الخميس الماضي انخفضت أسعار العملات المشفرة حيث شعر المستثمرون بخيبة أمل لأن البرنامج لم يكن أكثر دعايا.
كما انخفضت أسعار العملات المشفرة الأخرى الإيثر وإكس آر بي بنحو 7.5%.
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قال مات هوجان كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيتوايس آسيسست مانجيمنت": "أعتقد تمامًا أن السوق مخطئة في هذا الأمر السوق تشعر بخيبة أمل على المدى القصير الأجل لأن الحكومة لم تقل إنها ستبدأ على الفور في شراء 100 ألف أو 200 ألف بيتكوين لكن على المدى الممتد المعنويات سوف تتحسن".
وعلل سبب رؤيته هذه بقوله :" السبب وراء ذلك هو أن هذا السؤال هو الذي يجب أن يسال سواء كان سعر عملة البيتكوين 80 ألف دولار أو مليون دولار، وأرى أن انخفاض أسعار العملات المشفرة الحالي ما هو إلا نكسة قصيرة الأجل".
وخلص إلى الإعتقاد بأن السوق سوف تجد تحركًا إيجابيًا وموطئ قدم لها قريبًا يأخذها لسلم الصعود على المدى الطويل بالنسبة.
سعر بيتكوين اليومتم تداول عملة البيتكوين عند 81,712 دولارًا بانخفاض يزيد عن 5% ولكن بعيدًا عن أدنى مستوياتها السابقة وفقًا لشركة "كوين ميتريكس".
ووفق ما ذكرت سي إن بي سي، فسيتم تمويل الاحتياطي من خلال العملات التي تم مصادرتها في القضايا الجنائية والمدنية وهذا أمر فيه افتقار واضح لأي رؤى تمويلية طموحة.
اقرأ أيضاً: ما توقعات سعر بيتكوين بعد عام واحد من الآن في ظل إدارة ترامب؟
كما لا توجد خطط للحكومة الأمريكية لشراء المزيد من البيتكوين وهو ما يحد من قدرات الاحتياطي قبل أن تبدأ إذ لا يمكن التعويل على قفزات كبيرة للعملات المشفرة في ظل عدم وجود خطط والاعتماد على توجهات جمع تقليدية بمصادرة أموال المدانين.
وبعد الإعلان عن الاحتياطي الاستراتيجي يوم الخميس الماضي انخفضت أسعار العملات المشفرة حيث شعر المستثمرون بخيبة أمل لأن البرنامج لم يكن أكثر دعايا.
كما انخفضت أسعار العملات المشفرة الأخرى الإيثر وإكس آر بي بنحو 7.5%.
إنشاء احتياطي بيتكوينومع ذلك، قال بعض المستثمرين إن الخطوة نحو إنشاء الاحتياطي كانت إيجابية على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً: رياح عكسية مفاجئة قد تهبط بسعر بيتكوين في 2025.. اعرف المخاطر
قال مات هوجان كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيتوايس آسيسست مانجيمنت": "أعتقد تمامًا أن السوق مخطئة في هذا الأمر السوق تشعر بخيبة أمل على المدى القصير الأجل لأن الحكومة لم تقل إنها ستبدأ على الفور في شراء 100 ألف أو 200 ألف بيتكوين لكن على المدى الممتد المعنويات سوف تتحسن".
خطة البيت الأبيض لاحتياطي بيتكوينوأشار هوجان إلى تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي البديلة لتويتر من ديفيد ساكس قيصر التشفير والذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض والذي قال إن الولايات المتحدة ستبحث عن "استراتيجيات محايدة غير مؤثرة على الميزانية للحصول على عملات بيتكوين إضافية شريطة ألا يكون لهذه الاستراتيجيات تكاليف إضافية على دافعي الضرائب الأمريكيين".
هل تتحول بيتكوين إلى عملة رسمية؟أردف هوجان:"أعتقد أن السؤال الصحيح الذي يجب طرحه هو: هل أدى هذا الأمر التنفيذي إلى زيادة احتمالية أن تصبح البيتكوين في المستقبل عملة أو أصلًا مهمًا جيوسياسيًا؟، وهل ستسعى الحكومات الأخرى إلى اتباع خطى الولايات المتحدة وبناء احتياطياتها الاستراتيجية الخاصة؟ ..بالنسبة لي فإن الإجابة على هذا السؤال هي نعم بكل تأكيد".
وعلل سبب رؤيته هذه بقوله :" السبب وراء ذلك هو أن هذا السؤال هو الذي يجب أن يسال سواء كان سعر عملة البيتكوين 80 ألف دولار أو مليون دولار، وأرى أن انخفاض أسعار العملات المشفرة الحالي ما هو إلا نكسة قصيرة الأجل".
وخلص إلى الإعتقاد بأن السوق سوف تجد تحركًا إيجابيًا وموطئ قدم لها قريبًا يأخذها لسلم الصعود على المدى الطويل بالنسبة.