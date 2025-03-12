شكرا لقرائتكم خبر عن من 150 ألفا إلى 175 ألف جنيه.. تخفيض بأسعار كيا سبورتاج 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تعد السيارة "كيا سبورتاج - 2025" من السيارات العائلية المفضلة لدي شريحة كبيرة من المستهلكين، وقامت شركة EIT وكيل العلامة الكورية فى مصر بعمل تخفيضات تترواح من 150 وحتي 175 ألف جنيه خلال شهر رمضان الكريم.

وتأتى أسعار السيارة "كيا سبورتاج 2025" بمختلف فئاتها حيث تم تخفيض 150 ألف جنيه لأول فئتين، بينما تم عمل تخفيض 175 ألف جنيه للفئات الأخرى، وهم كالآتى:

- الفئة الأولى بسعر 1.8 مليون جنيه بدلًا من 1.95 مليون جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 1.92 مليون جنيه بدلًا من 2.07 مليون جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 2.02 مليون جنيه بدلًا من 2.2 مليون جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 2.15 مليون جنيه بدلًا من 2.32 مليون جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 2.27 مليون جنيه بدلًا من 2.45 مليون جنيه.



تعتمد كيا سبورتاج 2025 علي محرك بنزين سعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني، ما يتيح للسيارة تقديم أداء متميزًا، ويوفر المحرك قوة تصل إلى 180 حصانًا، مما يمنح السيارة القدرة على التسارع والوصول إلى السرعات العالية بسلاسة، كما يساهم العزم المقدر بـ 265 نيوتن متر في توفير قدرة تسارع استثنائية.

يعد ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي القابض (DCT) بسبع سرعات من أبرز نقاط القوة في هذه السيارة، الذي يوفر هذا النظام الانتقال السلس والفعال بين التروس، مما يعزز الأداء العام للسيارة ويوفر تجربة قيادة ممتعة وسلسة ، والسيارة مزودة بنظام دفع أمامى (FWD)، والذى يعد مثاليًا للقيادة اليومية على الطرق الحضرية ويعزز من كفاءة استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا فى فئتها.

وعلى الرغم من أنها تنتمى إلى فئة السيارات الـ SUV، إلا أن كيا سبورتاج 2025 تتميز بتصميم مدمج يتيح لها سهولة التنقل في المدن الكبرى، حيث إن الطول الكلى للسيارة يبلغ 4,660 مم، مما يضمن لها وجود مساحة داخلية واسعة. فى المقابل، العرض الذى يصل إلى 1,865 مم يوفر استقرارًا على الطرق، بينما الارتفاع الذي يصل إلى 1,665 مم يمنح السيارة مظهرًا رياضيًا ومناسبًا للطرق الوعرة.

تأتى "كيا سبورتاج 2025" بالعديد من التجهيزات التكنولوجية الحديثة التي تضفى المزيد من الفخامة على المقصورة الداخلية، كما تشمل هذه التجهيزات شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم كلا من نظامى أندرويد أوتو وآبل كار بلاى، بالإضافة إلى توافر نظام صوتى من نوع ممتاز يمكن للمستخدم التحكم فيه بسهولة عبر واجهة تعمل باللمس، فضلاً عن خيارات الشحن اللاسلكى للهواتف الذكية.

وقد تم تزويد السيارة بعدد من أنظمة الأمان الحديثة مثل نظام التحذير من التصادم الأمامى، ونظام مساعد القيادة الآلى على الطرق السريعة، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، والتوزيع الإلكترونى لقوة الفرامل(EBD).