شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 12-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى.

كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم الأربعاء 12-3-2025 لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم الأثنين فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.86جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.94جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.83جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.



