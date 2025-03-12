الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-3-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-3-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 12-3-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصرى اليوم  50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بداية التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء  بالبنوك المصرية الرئيسية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.

 


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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