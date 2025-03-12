شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 فى البحرين عيار 18 بـ26.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين



أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 35.175 دينار

-عيار 22 سجل 32.250 دينار

-عيار 21 سجل 30.775 دينار

-عيار 18 سجل 26.400 دينار

-عيار 14 سجل 20.525 دينار

-عيار 12 سجل 17.600 دينار

-الاونصة 1094.400 دينار

-الجنيه الذهب 246.300 دينار

-الأونصة بالدولار 2910.62 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.